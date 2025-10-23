diario as beiras
Coimbra

Coimbra;: Obra no telhado da Igreja da Rainha Santa condiciona culto religioso

23 de outubro às 08 h59
DB/Foto de Ana Catarina Ferreira

A igreja da Rainha Santa, no Mosteiro de Santa Clara-a-Nova entrou em obras para reparação do telhado. São trabalhos necessários desde há alguns anos, atendendo às infiltrações de água que se registavam a partir da cobertura, bem como por pequenos fragmentos que se desprendiam da abóbada, o que obrigou a colocar uma rede de proteção.

Entretanto, a empreitada foi consignada ao abrigo de uma candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), para obras no valor de cerca de 1,1 milhões de euros.

Joaquim Costa e Nora, presidente da Confraria da Rainha Santa Isabel, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS que o montante inclui o projeto de arquitetura, da responsabilidade do Instituto Português do Património Arquitetónico, que lançou o concurso público internacional, “com ambas as instituições em perfeita sintonia” quanto ao prosseguimento dos trabalhos. Isto porque, mesmo que os trabalhos sejam apenas na cobertura, obrigam à colocação de andaimes dentro da igreja, e mesmo no coro alto e antecoro – ou seja a parte museológica.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (23/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

António Rosado

