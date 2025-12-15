diario as beiras
Coimbra

Coimbra: O Natal vibra como antigamente na Baixa

15 de dezembro de 2025 às 10 h56
DB/Pedro Filipe Ramos

Os aromas, as luzes e a música transformaram a praça do Comércio num dos pontos de referência da cidade nesta época do ano.

Entre as iluminações e as barracas tradicionais, a atmosfera festiva é construída pelos grupos etnográficos, com canções típicas de Natal.

Nas barracas, o burburinho dos visitantes divide-se pelo artesanato local e a tentação da gastronomia e da doçaria típica. Numa das barracas está Stéphane Losse, artista francês radicado em Coimbra desde 2005. Com artesanato feitos por si, Stéphane é já cara conhecida dos mercados que ocorrem na cidade.

“Fora o tempo, o Mercado de Natal está a correr muito bem. Na sexta-feira houve um dilúvio e não abrimos, mas quando está bom tempo temos muitas pessoas”, começou por dizer.

“Eu sou um artista. Sou artista pintor, faço aguarelas, ilustração e, em 2019, percebi que também gosto de trabalhar a madeira. Só utilizo a madeira reciclada para fazer peças de artesanato”, explicou.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (15/12/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

António Cerca Martins

