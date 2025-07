Coimbra: Nova sede da Ordem dos Arquitetos vai ser construída na rua Pedro Monteiro

A nova sede da Secção Regional do Centro da Ordem dos Arquitectos (OASRC) vai ser construída na rua Pedro Monteiro (junto ao Jardim da Sereia e à Casa da Cultura), revelou ontem o presidente da OASRC, Florindo Belo Marques, durante a conferência de imprensa de apresentação do Espaço do Jovem Arquiteto que decorreu na sede da ordem, na Casa das Caldeiras, em Coimbra.

O terreno, que tem cerca de dois mil metros quadrados, será cedido pelo Município de Coimbra em direito de superfície por 70 anos. O responsável admite que a vontade é que o edifício tenha cinco pisos.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 01/07/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS