Coimbra: Nova manif, velhas reivindicações

Estudantes de todo o país manifestaram-se ontem à tarde em Lisboa para assinalar o Dia Nacional do Estudante. A concentração começou no Rossio e partiu em direção à Assembleia da República, com os manifestantes a insistirem contra as propinas no ensino superior e na defesa de melhores condições, mais apoios e residências.

De Coimbra participaram cerca de 250/260 estudantes, que se fizeram deslocar em seis autocarros, adiantou ao DIÁRIO AS BEIRAS Carlos Magalhães, horas antes da concentração na capital.

O presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra começou por lembrar que o organismo que dirige “foi um dos grandes impulsionadores da reunião do movimento estudantil que deu origem a esta manifestação”.

Para além dos alunos de Coimbra, participaram na concentração elementos de “todas as associações académicas do país”.

