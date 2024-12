Coimbra: “Noite de Luz” trouxe gente à Baixa mas comércio não sentiu impacto

Quatro datas, 36 sessões gratuitas que celebraram o Natal na Praça 8 de Maio. No último dia do espetáculo de videomapping “Noite de Luz”, várias centenas de pessoas assistiram ao vivo à produção da Vórtice Dance que, durante cerca de 12 minutos, transformou os edifícios da Praça em cenários de Natal, numa apresentação pautada pela cor e que explorou temas como o nascimento de Jesus ou a chegada dos Reis Magos.

“Vê-se muita gente. Está bonito o espetáculo”, considerou Acácio Gonçalves, empregado da loja Sansão, estabelecimento especializado em confeções e pronto a vestir.

A apresentação levou “mais gente à praça”, frisou, mas “não trouxe mais pessoas à loja”, lamentou, tendo recordado que “para as pessoas assistirem, têm de virar costas à loja”. “É algo bom para o divertimento, mas a nível comercial, acho, não tem grande impacto”, assumiu.

Paulo Gonçalves, um dos proprietários do centenário Café Santa Cruz, também partilha da opinião do “vizinho”. “O videomapping traz mais gente à Baixa, mas não necessariamente ao café”, contou. Apesar desta opinião, Paulo Gonçalves reitera: “A Câmara de Coimbra deve manter esta aposta”.

