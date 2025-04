Coimbra: No meio do “apagão” a luz não se desligou no Departamento de Engenharia Eletrotécnica

Num dia em que todo o país ficou sem energia, houve, contudo, algumas exceções.

Se os principais serviços – como por exemplo os Hospitais da Universidade de Coimbra – foram mantidos ativos por geradores a funcionar à base de diesel, houve um local em Coimbra em que o apagão não se fez sentir.

Um dos corredores do Departamento de Engenharia Eletrotécnica da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra esteve com energia, graças a um projeto inovador desenvolvido no âmbito da tese de doutoramento do estudante Alexandre Matias Correia.

O projeto, que consiste numa microrrede elétrica resiliente, tem como objetivo “garantir o fornecimento elétrico a cargas críticas durante situações extremas ou catastróficas, onde haja falha da rede elétrica pública”, explicou o estudante.

“Ontem (segunda-feira) tivemos o nosso batismo de fogo. Temos estado em testes desde 2019 e ontem (segunda-feira) funcionou na perfeição”, disse Matias Correia.

Ao DIÁRIO AS BEIRAS, o jovem explicou que as microrredes são uma “tecnologia que permite ter um sistema elétrico independente da rede elétrica inserido numa área geográfica específica e definida”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 30/04/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS