Coimbra: Morte súbita de estudante anula romaria de S. Marcos

A Junta de Freguesia de São Silvestre decidiu, ontem, anular a habitual romaria de Quinta-Feira da Ascensão (conhecida por Quinta-Feira da Espiga), que estava marcada para 29 de maio, junto ao Palácio de São Marcos.

Em causa está a morte súbita de uma jovem, de 20 anos, de Zouparria do Monte, que fazia parte da comissão da festa deste ano.

“Foi uma tragédia que deixou toda a gente consternada”, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS o presidente da Junta de Freguesia de São Silvestre. De acordo com José Seiça, nada fazia prever o que, aparentemente, aconteceu na noite de segunda para terça-feira. “A mãe foi dar com ela, morta, na cama”, explicou.

Lara Juliana Alves Cortesão era estudante de Psicologia, na Universidade de Coimbra, mas era o suporte da mãe, funcionária da escola EB 2,3 de São Silvestre. O irmão, mais velho, fisioterapeuta, também vive na Zouparria e o pai, vendedor, trabalha durante a semana na zona sul do país.

