Coimbra: Metrobus não espera pelo tribunal

O arranque comercial do Sistema de Mobilidade do Mondego está ainda por definir, mas as obras avançam e preparam-se para finalizar até ao final do ano.

A possibilidade de haver motoristas contratados, autocarros estacionados e o troço feito, mas o sistema não estar ativo é cada vez mais real.

Enquanto o Tribunal Administrativo e Fiscal não se pronunciar sobre o contencioso relativo ao concurso de fornecimento e instalação das guardas de segurança no troço Serpins – Alto de São João, o metrobus não arrancará oficialmente. Ainda assim, é notória a evolução das obras entre a rua D. João III, na Solum, e o Parque de Materiais e Oficinas, em Ceira.

Um ano depois de uma visita às obras, a autarquia, a Metro Mondego e a Infraestruturas voltaram a organizar uma visita ao canal do metrobus, no âmbito da Semana de Mobilidade do Mondego, e as mudanças são drásticas.

Os buracos foram maioritariamente substituídos pelo futuro canal, as estações começam a ser colocadas e todos os acessos estão muito adiantados. No entanto, há ainda zonas problemáticas, como a rua General Humberto Delgado (junto ao posto de abastecimento da Cepsa) ou a rotunda Jorge Anjinho.

Aos órgãos de comunicação, o presidente da Metro Mondego, João Marrana, salientou que “prognósticos só no final do jogo”, porém, nesta fase, “não há nada que impeça” que o troço entre Serpins e a Portagem não esteja concluído em janeiro de 2025.

