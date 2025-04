Coimbra: Mário Centeno daria honoris causa a Fernando Rocha Andrade

Mário Centeno admite que, se tivesse possibilidade, se associaria à entrega de um honoris causa ao antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e docente na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Fernando Rocha Andrade.

O governador do Banco de Portugal deu ontem uma palestra de homenagem a Fernando Rocha Andrade, na Sala do Senado da Universidade de Coimbra (UC), intitulada “O perigo do imediatismo no papel estruturante das instituições”.

Mário Centeno foi ministro das Finanças no XXI Governo Constitucional, do qual Fernando Rocha Andrade foi secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.

A conferência contou com as intervenções (ver caixas) do vice-reitor para as Relações Externas e Alumni da UC, João Nuno Calvão da Silva, e do diretor da Faculdade de Direito da UC, Jónatas Machado.

“Era um dos raros que está no meu “Olimpo do Conhecimento” e do saber superior”, referiu o antigo ministro, que considera que não lhe foram dadas as oportunidades que merecia.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 30/04/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS