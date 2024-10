Coimbra: Manuel Castelo Branco escolhido para dirigir Instituto Miguel Torga

Manuel Castelo Branco, advogado, professor e antigo presidente da Coimbra Business School – ISCAC, é o novo presidente do conselho de direção do Instituto Superior Miguel Torga (ISMT), em Coimbra. O docente assumirá funções já durante este ano letivo, substituindo Luís Marinho, professor daquele instituto desde 1974.

O nome foi proposto pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC), que procedeu à nomeação no passado dia 20 de setembro. Foram ainda nomeados, para a vice-presidência, Dulce Serra Simões, professora da licenciatura e mestrado em Serviço Social do ISMT, (que integrava a comissão de gestão do instituto), e Humberto Oliveira, antigo presidente do município de Penacova. O vereador da Câmara de Coimbra, Miguel Fonseca, e o presidente da Câmara de Vila Nova de Poiares, João Miguel Henriques, foram escolhidos para vogais do órgão diretivo.

Nova etapa

Esta é mais uma etapa de um longo processo de indefinição relativamente à tutela daquele estabelecimento de ensino superior. Recorde-se que só no passado mês de fevereiro é que os estatutos do Instituto Superior Miguel Torga foram publicados, quase uma década depois de património das assembleias distritais ter passado para as comunidades intermunicipais.

O alvará do ISMT – que pertencia à Assembleia Distrital de Coimbra –, não podia ser transferido para a CIM, por esta entidade não possuir capacidade legal para ser titular de estabelecimentos de ensino superior.

