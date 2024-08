Coimbra: Mais de 90% das vagas preenchidas mas com oscilações entre escolas do Politécnico

Com notas de entrada ligeiramente mais baixas do que no ano passado – em linha com os resultados nacionais – as seis escolas do Politécnico de Coimbra registaram um total de 1.967 ingressos (incluindo 34 casos de notas iguais de mais do que um aluno) em 2.180 colocações disponíveis (90,8%).

São mais 24 alunos do que no ano passado, ficando por preencher 227 vagas. A percentagem de colocação de alunos na 1.ª fase no universo politécnico nacional foi de 83,2%.

Do total de cursos existentes, 33 registaram descida de nota, contra 20 em que subiu, enquanto os restantes são novos cursos ou manteve-se a nota.

A mais baixa entre os cursos totalmente preenchidos foi de Gestão Sustentável de Cidades, no Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC), com 11,55 valores, e as mais altas são 16,42 de Arte e Design, da Escola Superior de Educação (ESEC) e 16,29 de Fisioterapia, da Escola Superior de Tecnologia da Saúde (ESTeSC).

Só no Instituto Superior de Contabilidade e Administração (ISCAC) é que todos os 10 cursos ficaram preenchidos (com subida de notas em sete deles). A ESTeSC não alcançou performance igual porque ficaram por preencher três lugares do curso de Saúde Ambiental,enquanto a ESEC apenas não preencheu totalmente dois dos seus três cursos em regime pós-laboral.

Em sentido contrário, os cursos com mais vagas por preencher são Turismo em espaços Rurais e Naturais, Tecnologia e Gestão Ambiental, Tecnologia Alimentar, Zootecnia e Ciências Florestais e Recursos Naturais (ESAC), este último apenas com duas colocações.

O presidente do IPC, Jorge Conde, destaca, todavia, que a Agrária de Coimbra regista 27% do total nacional de alunos desta área de estudos, em oito instituições de ensino superior. No ISEC, o maior número de vagas sobrantes são em duas engenharias: Eletrónica e de Computadores e Eletromecânica, registando-se uma boa recuperação de Engenharia Civil em relação aos últimos anos.

Jorge Conde afirma que “o Politécnico de Coimbra regista bons indicadores em todas as áreas, o que é consistente com o facto de ser o 3.º maior politécnico do país e ter o 8.º lugar das 33 instituições públicas nacionais”, concluindo: “Estamos no bom caminho”.