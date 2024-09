Coimbra: Magia sai às ruas na próxima semana pelas mãos de 14 mágicos

São 14 os mágicos que vão participar na 28.ª edição dos Encontros Mágicos de Coimbra, na próxima semana.

Na apresentação do evento, ontem no Salão Nobre dos Paços do Concelho, o ilusionista Luís de Matos, responsável pela produção do certame, explicou a diversidade de mágicos que estarão presentes em Coimbra entre os dias 17 e 22 de setembro.

“Este ano teremos 14 mágicos de sete países, entre os quais Espanha, Japão, Brasil, Irlanda Bélgica ou Argentina. Esta é uma paleta o mais diversa possível de estilos que a magia pode oferecer”, frisou o mágico, que revelou as seis estreias absolutas dos mágicos Charlie Mag (Espanha), Cillian O’Connor (Irlanda), Gonza Martini (Argentina), Gonzalo Albiñana ( Espanha), Keiichi Iwasaki (Japão) e Tim Oelbrandt (Bélgica).

O evento faz já parte da programação anual da Câmara Municipal de Coimbra e vai contar com mais de 80 espetáculos, entre a magia de rua, a magia solidária, aulas de magia, oficinas de origami, magia na região e as galas internacionais. Luís de Matos frisou que objetivo é convencer “quem decide” para que no próximo ano haja uma nova edição.

“Cada edição pretende garantir o passaporte para a edição seguinte. Vamos fazer para estar ao nível das outras todas edições ou melhor”, afirmou.

