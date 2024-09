Coimbra: Longos e felizes dias têm os 100 anos de Teresa Sobral

O dia de ontem foi de festa na sede da junta de freguesia de Santo António dos Olivais. A turma de yoga, em conjunto com a freguesia e a família mais próxima, prepararam uma festa surpresa a Teresa Sobral e o motivo não poderia ser melhor: festejar os 100 anos!

Quem entrasse na sede da junta dificilmente conseguiria perspetivar que ali se estava a realizar uma festa de aniversário de 100 anos, dada a vitalidade da aniversariante.

A escritora Agustina Bessa-Luís escrevia o livro “Longos dias têm cem anos”, mas, no caso de Teresa Sobral, a frase poderia ser adaptada para “Longos e felizes dias têm cem anos”.

“Nem toda gente faz 100 anos. O que me faz feliz, é fazer 100 anos e ter a minha cabeça a regular bem. Ainda sou independente e tenho o amor dos meus filhos”, afirmou a aniversariante, revelando que ainda vive sozinha.

As aulas de yoga, realizadas na junta de freguesia, são uma “ajuda muito grande”, tal como o outro grande segredo para a juventude.

“O segredo foi ter sempre uma vida muito regrada. Não fumei, nem saí à noite”, esclareceu.

