Coimbra: Livro de Leandro Moraes Sarmento é apresentado no sábado na Casa da Cultura

O livro de poesia “Barro Aceso”, de Leandro Moraes Sarmento (1939-2015) vai ser apresentado no sábado, na Casa Municipal da Cultura de Coimbra, na sala Sá de Miranda, por Margarida Sarmento, José Carlos Seabra Pereira e António Leite da Costa.

Natural de Coimbra, onde viveu e faleceu em 2015, professor (designadamente na Escola Silva Gaio, cuja letra do hino é de sua autoria), Leandro Moraes Sarmento, desde cedo, “evidenciou dotes artísticos para o desenho e a escrita, capacidades que praticou toda a vida, mas com enorme discrição”, como refere uma breve nota sobre o autor no livro.

Admirador e profundo conhecedor de banda desenhada, construiu uma notável biblioteca de revistas e outras publicações portuguesas, abrangendo perto de um século, coleções recentemente cedidas à Biblioteca Nacional de Portugal.

Leandro Morais Sarmento “é um génio literário cuja descoberta se entrevê nesta obra póstuma e em alguns dispersos que viram a luz do dia em diversas publicações, muitas vezes sob pseudónimo”, como afirma Francisco Sarmento.