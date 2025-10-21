diario as beiras
Coimbra

Coimbra: Livro “A minha avó é pequenina” apresentado na quinta-feira

21 de outubro às 13 h55
DR

A Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, em Coimbra, recebe, na quinta-feira, a sessão de apresentação do livro “A minha avó é pequenina”, da autoria de Rita Joana Maia, com ilustrações de Inês Massano.

A sessão decorre na Sala Miguel Torga, na sede da Secção Regional, a partir das 18:00.

Com chancela da MinervaCoimbra, a obra “presta homenagem ao ato de cuidar”.

“A autora, cuidadora informal há quase três décadas, partilha neste livro uma vivência marcada pela entrega, pela luta pelos direitos dos cuidadores e pela resistência perante a ausência de apoio institucional”, adianta a Secção Regional da Ordem dos Médicos.

Autoria de:

Agência Lusa

