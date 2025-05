Coimbra: Liga duplica investimento em bolsas para a investigação em oncologia

O Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRC.LPCC) abriu, ontem, o processo de candidaturas a 14 bolsas de investigação em oncologia (dez de apoio a centros de investigação e quatro Bolsas Honoríficas).

Trata-se de um investimento global de 168 mil euros, superior ao que tem sido atribuído nos últimos anos.

Na sessão de lançamento do processo de candidaturas, Vítor Rodrigues, presidente da direção regional do Centro da LPCC, destacou que “o aumento dos valores angariados com o último peditório e com a consignação de IRS possibilita este incremento no número e, consequentemente, no montante atribuído”.

