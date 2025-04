Coimbra: Liga dos Combatentes dá apoio médico a 400 pessoas

Cerca de 400 pessoas recebem, atualmente, apoio médico do Núcleo de Coimbra da Liga dos Combatentes.

“Nós damos consultas, gratuitas, de psicologia, psiquiatria e clínica geral. Na parte social, as famílias mais carenciadas são apoiadas com alimentos e roupas; e ajudamos no preenchimento de documentos, por exemplo, do IRS ou na candidatura a benefícios da Segurança Social”, disse o presidente da Direção do Núcleo de Coimbra da Liga dos Combatentes, tenente-coronel João Paulino, ao DIÁRIO AS BEIRAS no final da cerimónia comemorativa dos 101 anos da entidade que decorreu no Convento São Francisco.

“Todo o trabalho que o núcleo tem feito nestes 101 anos tem sido um trabalho em prol dos combatentes e das suas famílias, ultimamente na parte médica e social, dois pilares da Liga dos Combatentes”, referiu o responsável.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 17/04/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS