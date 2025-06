Coimbra lança concurso para instalação de 38 câmaras de videovigilância

A Câmara de Coimbra lançou concurso público para a instalação de 38 câmaras de videovigilância na Baixa e no Parque Verde, num investimento de cerca de 400 mil euros por parte do município.

O investimento, que tem um prazo de execução de 60 dias, vai aumentar o atual sistema de videovigilância de 17 câmaras para um total de 55, com um foco na Baixa de Coimbra, afirmou hoje o município, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O concurso público surge depois da anterior ministra da Administra Interna ter anunciado, em fevereiro, a aprovação da instalação das 38 câmaras (não foi validada a leitura automática de matrículas de seis câmaras, que integram o sistema sem essa funcionalidade).

A Câmara de Coimbra dá hoje nota do “longo processo burocrático” para alargar o sistema de videovigilância, que irá incidir sobre “as áreas de maior criminalidade, de acordo com os dados estatísticos do Comando Metropolitano de Coimbra da PSP”, incidindo, sobretudo, na Baixa da cidade.

Além da Baixa, o sistema irá também contar com câmaras junto à ponte Pedro e Inês, cuja estrutura de vidro foi alvo de ações de vandalismo no passado, e em pontos do Parque Verde, na margem direita.

Na Baixa, as novas câmaras passarão a abranger pontos como a zona do Arnado, Terreiro da Erva, Rua da Sofia, Estação Nova, avenida Fernão de Magalhães e várias das ruas estreitas da chamada Baixinha.

Citado na nota de imprensa, o presidente da Câmara Municipal, José Manuel Silva, salientou que este será “um passo fundamental para a segurança da zona urbana de Coimbra”.

O processo demorou cerca de dois anos, com aprovação do Ministério da Administração Interna no início deste ano, após parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados.

Já depois da aprovação por parte do Governo, o alargamento do sistema contou ainda com o parecer favorável da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), numa iniciativa que envolveu ainda a PSP.