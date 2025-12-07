diario as beiras
Destaque

Coimbra lança concurso internacional para novo Palácio da Justiça

06 de dezembro de 2025 às 19 h11
0 comentário(s)
DR

O executivo municipal analisa, na próxima terça-feira, a abertura de um concurso internacional para a elaboração do projeto de arquitetura e das especialidades do novo Palácio da Justiça. A iniciativa marca um passo decisivo na concretização de uma infraestrutura há muito reivindicada pela cidade e pelo setor judicial.
O procedimento, de concurso limitado por prévia qualificação, integra o contrato interadministrativo celebrado entre o município e o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ). O investimento base é de 800 mil euros, acrescido de IVA, ao qual se junta a revisão do projeto, elevando o montante global a cerca de 1,07 milhões de euros.

Autoria de:

Patrícia Cruz Almeida

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

06 de dezembro

Coimbra lança concurso internacional para novo Palácio da Justiça
06 de dezembro

Opinião - “Arquitetos de Viagens” (1)
06 de dezembro

Opnião - Suicídios
06 de dezembro

Parlamento aprova projeto que clarifica titularidade do ISMT

Destaque

Destaque
06 de dezembro às 19h11

Coimbra lança concurso internacional para novo Palácio da Justiça

0 comentário(s)
Destaque
06 de dezembro às 13h17

“Vidas inspiradoras” marcam Dia da Faculdade de Direito

0 comentário(s)
Destaque
11 de outubro às 16h58

GNR com “dispositivo especial” de segurança para 13 de outubro em Fátima

0 comentário(s)