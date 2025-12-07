Destaque
Coimbra lança concurso internacional para novo Palácio da Justiça
DR
O executivo municipal analisa, na próxima terça-feira, a abertura de um concurso internacional para a elaboração do projeto de arquitetura e das especialidades do novo Palácio da Justiça. A iniciativa marca um passo decisivo na concretização de uma infraestrutura há muito reivindicada pela cidade e pelo setor judicial.
O procedimento, de concurso limitado por prévia qualificação, integra o contrato interadministrativo celebrado entre o município e o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ). O investimento base é de 800 mil euros, acrescido de IVA, ao qual se junta a revisão do projeto, elevando o montante global a cerca de 1,07 milhões de euros.