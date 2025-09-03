diario as beiras
Coimbra

Coimbra: Jornadas do SPRC definem prioridades de intervenção

03 de setembro às 08 h59
DB/Foto de Ana Catarina Ferreira

A falta de professores nas escolas, as alterações à lei laboral por parte do Governo e outros assuntos relacionados com a profissão estão na base da discussão das Jornadas Sindicais 2025, promovidas, ontem e hoje, em Coimbra, pelo Sindicato dos Professores da Região Centro (SPRC).

Iniciativa de caráter anual, este encontro tem como objetivo uma reflexão coletiva dos quadros sindicais, face à conjuntura atual, e é considerado pela organização sindical como determinante para preparar a ação e definir prioridades de intervenção no novo ano de trabalho e de luta.

Na primeira sessão das jornadas, os intervenientes partilharam um mesmo adjetivo quanto ao futuro do setor: desafiante.
Anabela Sotaia, coordenadora do SPRC, elencou as principais preocupações dos profissionais no arranque de mais um ano letivo, mas coube a Mário Nogueira, presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do sindicato, explicar a razão destas jornadas.

“Se as alterações anunciadas avançarem, vão ser tempos complicados, até perigosos”, alertou, abordando a conjuntura nacional e internacional.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 03/09/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

José Armando Torres

