Coimbra: Jornadas do SPRC definem prioridades de intervenção

A falta de professores nas escolas, as alterações à lei laboral por parte do Governo e outros assuntos relacionados com a profissão estão na base da discussão das Jornadas Sindicais 2025, promovidas, ontem e hoje, em Coimbra, pelo Sindicato dos Professores da Região Centro (SPRC).

Iniciativa de caráter anual, este encontro tem como objetivo uma reflexão coletiva dos quadros sindicais, face à conjuntura atual, e é considerado pela organização sindical como determinante para preparar a ação e definir prioridades de intervenção no novo ano de trabalho e de luta.

Na primeira sessão das jornadas, os intervenientes partilharam um mesmo adjetivo quanto ao futuro do setor: desafiante.

Anabela Sotaia, coordenadora do SPRC, elencou as principais preocupações dos profissionais no arranque de mais um ano letivo, mas coube a Mário Nogueira, presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do sindicato, explicar a razão destas jornadas.

“Se as alterações anunciadas avançarem, vão ser tempos complicados, até perigosos”, alertou, abordando a conjuntura nacional e internacional.

