Coimbra: Já estão a ser levantados os carris entre as duas estações

Já estão a ser levantados os carris do troço ferroviário entre a Estação Nova e Coimbra-B, na sequência do encerramento, no passado domingo, da estação do centro da cidade.

É uma obra integrada na empreitada geral da ligação Portagem/Coimbra-B por metrobus, consignada há mais de dois anos, em setembro de 2022.

Trata-se um investimento de cerca de 34 milhões de euros, sendo agora possível – após o encerramento da estação – entrar na fase da adaptação do atual canal ferroviário desativado, para acomodar o novo perfil metrobus.

A empreitada final do metrobus contempla a criação de um troço com 1,85 quilómetros de extensão – em canal dedicado sobre a atual linha férrea –, faixa de circulação com dois sentidos e largura de sete metros, conceção de quatro estações para passageiros em cada sentido, criação de quatro interseções rodoviárias semaforizadas e duas interseções pedonais semaforizadas, e um desnivelamento de atravessamento pedonal.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 15/01/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS