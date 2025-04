Coimbra: Igreja ficou iluminada com a imagem de Nossa Srª dos Milagres

Caía a noite em Cernache quando a procissão regressou à igreja matriz. No interior do templo, a população aguardava a imagem de Nossa Senhora dos Milagres com as lanternas dos telemóveis ligadas.

Mas “mal se ouviram os foguetes, no preciso momento em que a imagem se preparava para entrar na igreja, a luz voltou”, lembra Rodrigo Miguéns, elemento da comissão de festas. O momento gerou uma enorme (e audível) surpresa entre os devotos, a que se seguiu uma salva de palmas.

“Ficaram todos de boca aberta. Não sei se foi milagre, mas costuma dizer-se que não há coincidências”, atira o responsável.

O momento, que ficou gravado em vídeo e foi colocado a circular nas redes sociais, aconteceu no dia em que uma falha global de energia lançou o caos na Península Ibérica e provocou vários constrangimentos.

