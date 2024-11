Coimbra: Hugo Van Der Ding apresenta espetáculo original no regresso do Festival Política

O espetáculo “O que importa é participar”, de Hugo Van Der Ding, criado a propósito do tema de 2024 do festival, será apresentado no dia 23 de novembro, pelas 21H30.

Este é um dos principais destaques do programa do evento que regressa ao Convento São Francisco entre os dias 21 e 23 de novembro.

O espetáculo do humorista português “vai percorrer as figuras da história portuguesa com pouco mediatismo, mas que conseguiram mudar o curso da história de Portugal”, revelou o representante da organização, Rui Oliveira Marques, durante a conferência de imprensa de apresentação do evento que decorreu no Convento São Francisco.

Além do humor, o festival conta com música, conversas, performances, cinema e exposições.

O cantor são-tomense Lucas Pina dá um concerto, no dia 21 de Novembro, pelas 18H00, no exterior do edifício das Químicas, na Universidade de Coimbra. Este é o único que evento que se realiza fora do convento.

Luís Varatojo, músico que ficou conhecido pelas bandas Peste & Sida e Despe e Siga, apresenta-se em “Luta Livre” no dia 22, às 21H30, na Sala D. Afonso Henriques.

Na área do cinema, Tiago Pereira, da Música Portuguesa A Gostar Dela Própria, traz, no dia 21, às 21H30, o espetáculo “Onde Está o Zeca?”.

Inspirado na vida e obra de Amílcar Cabral, Djam Neguin apresenta “AMI.LCAR”, no dia 23, às 18H30, Black Box.

Para o presidente do Município de Coimbra, José Manuel Silva, “este é um festival que tem a cara de Coimbra. É um festival provocante e nós em Coimbra gostamos de provocações. É um dos eventos pelo qual sinto mais carinho, pela natureza e por abordar temas que devem estar sempre em cima da mesa”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 13/11/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS