O Grémio Operário de Coimbra, situado na Alta, acolhe no sábado, entre as 10:00 e as 19:00, “Soul Food”, um mercado de vinil e CD, que junta “o prazer da música analógica com o melhor da gastronomia local”, afirmou hoje a organização.

O evento reúne “vários vendedores e colecionadores” de vinil e CD, contando ainda com um DJ set ao longo da iniciativa, acrescentou a equipa do “Soul Food”, em nota de imprensa enviada à agência Lusa, sublinhando que o evento, de entrada livre, tem como propósito ser um “ponto de encontro para colecionadores, audiófilos e ‘foodies’”.

Além da venda e compra de música em formato físico, o evento terá em funcionamento “uma zona gastronómica diversificada”, a cargo do restaurante Sabor & Arte, referiu.