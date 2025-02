Coimbra: Frente Cívica presta homenagem ao professor Mário Frota

O fundador e presidente emérito da Associação Portuguesa de Direito do Consumo (apDC), Mário Frota, vai ser homenageado pela Frente Cívica em Coimbra, no sábado, numa cerimónia em que receberá o diploma de membro honorário da instituição.

“Mário Frota, ao longo das últimas décadas, envolveu-se em inúmeras lutas, justas lutas, engajou-se às causas mais difíceis. Nunca deixou de defender os mais desprotegidos, lutou sempre do lado certo da barricada”, de acordo com a deliberação aprovada em outubro, por unanimidade, pelo conselho de direção da Frente Cívica, distinguindo o professor universitário, de 83 anos, pelo “intenso e meritório trabalho cívico” em Portugal e noutros países, com destaque para o Brasil.

No sábado, às 12:30, durante um almoço num restaurante da Baixa de Coimbra, a organização liderada por Paulo de Morais promove a cerimónia pública de homenagem a Mário Frota, destinada a agraciar o também membro fundador da Frente Cívica por “uma carreira de serviço público, na defesa dos direitos dos consumidores e na promoção da cidadania ativa”.