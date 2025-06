Coimbra: Fim de semana de gastronomia, música e cultura lusófona

Para quem gosta de música, gastronomia e cultura dos países lusófonos, o melhor destino do próximo fim de semana é o Terreiro da Erva, na Baixa de Coimbra.

A animação será permanente a partir da noite de sexta-feira, 6 de junho, e dias e noites de sábado e domingo, 7 e 8 de junho.

Entre atuações musicais, de dança, passagem de modelos (de capulanas, que são tecidos típicos coloridos de Moçambique) e apresentação de livros, será sempre possível reconfortar o estômago com especialidades de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

São os casos dos sabores exóticos da cachupa, matapa, calulu, caldo de mancarra ou mufete. Cada especialidade de cada região do globo ocupará uma das 13 tasquinhas que estão a ser instaladas no local.

Trata-se do Festival Sons, Saberes e Sabores da Lusofonia, que será uma “ocasião de alegria, num festival que já vai na sua 6.ª edição, que é inclusivo, integrativo e que envolve as comunidades lusófonas em Coimbra e que promove a divulgação da sua cultura e da sua gastronomia à comunidade de acolhimento”, afirmou Rui Amado, programador do evento e secretário-geral da Casa de Angola em Coimbra.