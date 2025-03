Coimbra: Figueira dos Amores, da Quinta das Lágrimas, conquista 2.º lugar em concurso europeu para Árvore do Ano

Após ter sido eleita “Árvore do Ano” em Portugal, a Figueira da Austrália plantada, junto à Fonte dos Amores, nos Jardins da Quinta das Lágrimas, em Coimbra, ficou em 2.º lugar no concurso “Árvore Europeia do Ano”, onde concorria com outras árvores de 15 países, tendo obtido 43 427 votos

O anúncio foi feito pela União da Floresta Mediterrânica (UNAC), representante em Portugal do Concurso Árvore Europeia do Ano, que promove a importância dos serviços de ecossistemas prestados pelas árvores e também o seu grande valor no contexto do património cultural e natural da Europa.

Todos os anos o concurso não procura apenas a árvore mais bonita, mas aquela que protagoniza a melhor história de ligação à vida e ao trabalho das pessoas da comunidade onde se encontra.

Nesta edição de 2025 o primeiro lugar foi, pela 4.ª vez consecutiva, para a Polónia que ganhou o concurso com uma Faia que se encontra no coração das colinas de Dalkowskie, com 147 553 votos. A árvore portuguesa conseguiu 43 427 votos e a fechar o pódio ficou a árvore oriunda de Espanha, com 36 873 votos.

A cerimónia de entrega dos prémios realizou, ontem, no Parlamento Europeu.

O Concurso Árvore Europeia do ano é promovido pela Environmental Partnership Association (EPA) e pela Partnership Environmental Foundation, com o apoio da European Landowners’ Organisation (ELO).