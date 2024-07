Coimbra: Festival do Marisco regressa ao parque durante 10 dias

Degustar, numa mesa a dois, um misto de mariscos por 50 euros, ou por 75 euros (se incluir lagosta e uma garrafa de vinho), é a proposta mais aliciante da 2.ª edição do Festival de Marisco de Coimbra, a decorrer de 26 de julho a 4 de agosto.

Volta a ocupar o espaço do Parque Municipal Manuel Braga, junto ao Mondego, utilizando o coreto ali existente como espaço destinado aos clientes com reserva prévia em dois turnos noturnos. Neste caso, a ementa é especial, com valores de 90 euros para dois comensais ou 140 euros para quatro.

Além disso, estão a ser montadas dezenas de mesas em redor, para outra oferta gastronómica mais simples, como o arroz de marisco (10 euros), ou o prato de mexilhão (oito euros).

Camarão flamejado

A maior novidade desta edição é o “camarão gigante flamejado ao brandy”, ao lado das “lapas da Madeira” e “ostras da Figueira da Foz”, bem como (para desenjoar) “prego no pão”.

Atendendo à época de calor, durante os 10 dias será montado um sistema de frio para conservação do marisco, fornecido pelo mestre pescador António Lé (da Figueira da Foz) e pela marca Pescanova.

João Francisco Campos, presidente da União de Freguesias de Coimbra, reconheceu que “na 1.ª edição, o festival não correu tão bem como se desejava, mas as pessoas têm que perceber que isto não é um festival de fast-food, a confeção dos pratos pode demorar algum tempo, mas será feito um upgrade de organização este ano”.

