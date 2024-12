Coimbra: Festa de Fim Ano já começou e só termina em 2025

A festa de Fim de Ano já começou no sábado em Coimbra e prolonga-se até à madrugada do dia 1 de janeiro.

Diogo Mendes Duarte e DJ Kold foram os primeiro a subir ao palco (instalado na Praça do Comércio), numa noite que, de acordo com a autarquia, “superou todas as expectativas”. Ontem, a dose repetiu-se com o DJ conimbricense Patrick Assis a aquecer o público para a atuação que se seguiu, a do DJ Kura, referência da música eletrónica no panorama nacional e internacional.

O Terreiro de Santa Clara-a-Velha passa a ser o epicentro do programa da noite de hoje, que tem como ponto alto, às 23H00, o concerto de Richie Campbell. Segue-se, às 00H15, o Deejay Kamala. Antes, a abrir a noite, (pelas 21H30), estará o DJ conimbricense Pedro Carrilho.

