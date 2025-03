Coimbra: Feira do Bairro Norton de Matos vai ter novas casas de banho

A Feira do Bairro Norton de Matos, de periodicidade semanal, vai ser equipada com sanitários, de forma a proporcionar melhores condições aos feirantes e consumidores.

A novidade foi avançada ao DIÁRIO AS BEIRAS pelo vereador da Câmara de Coimbra responsável pelo pelouro dos Mercados Municipais e Feiras, em sequência à visita que efetuámos durante a manhã de sábado a um dos mais tradicionais espaços de comércio da cidade,

De acordo com Miguel Fonseca, “está prevista a instalação de um contentor com casas de banho, para proporcionar condições mais favoráveis para compradores e vendedores”.

O autarca precisou que o processo “já está em fase avançada de aquisição” do equipamento, que estará ao serviço “muito em breve. No espaço de um/dois meses, até ao verão”, esclareceu.

