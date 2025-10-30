diario as beiras
Coimbra

Coimbra: Feira do Bairro Norton de Matos remodelada para ter melhores condições

30 de outubro às 14 h16
0 comentário(s)
Município de Coimbra

O recinto da Feira do Bairro Norton de Matos, em Coimbra, vai passar por uma empreitada para melhorar condições de funcionamento e de apoio a utentes, comerciantes e produtores agrícolas, num investimento municipal de quase 32 mil euros.

A obra de requalificação foi hoje consignada e, num prazo de execução de 30 dias, pretende reforçar “a atratividade e o conforto do espaço”, situado na freguesia de Santo António dos Olivais, revelou hoje a autarquia conimbricense.

Está prevista a construção de uma estrutura porticada, que servirá de base de suporte para a instalação de um contentor sanitário e de um ponto de lavagem, ambos de apoio à atividade da feira, além da execução das infraestruturas essenciais ao funcionamento dos novos equipamentos, melhorias nos acessos aos contentores e a construção de uma estrutura de proteção e ocultação das tubagens que alimentam o contentor administrativo.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

30 de outubro

Proteção Civil alerta população para mau tempo nos próximos dias
30 de outubro

PRR: “Em 2026 não há mais folga, tem de estar tudo cumprido” – Castro Almeida
30 de outubro

Detido suspeito de atropelar duas pessoas em Espinho
30 de outubro

Figueira da Foz: London Community Gospel Choir no CAE para homenagear Prince

Coimbra

CoimbraNacional
30 de outubro às 18h09

Proteção Civil alerta população para mau tempo nos próximos dias

0 comentário(s)
Coimbra
30 de outubro às 14h16

Coimbra: Feira do Bairro Norton de Matos remodelada para ter melhores condições

0 comentário(s)
Coimbra
30 de outubro às 10h03

Coimbra: Envelhecimento dos professores antecipa “mudança profunda” na Faculdade de Psicologia

0 comentário(s)