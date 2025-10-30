O recinto da Feira do Bairro Norton de Matos, em Coimbra, vai passar por uma empreitada para melhorar condições de funcionamento e de apoio a utentes, comerciantes e produtores agrícolas, num investimento municipal de quase 32 mil euros.

A obra de requalificação foi hoje consignada e, num prazo de execução de 30 dias, pretende reforçar “a atratividade e o conforto do espaço”, situado na freguesia de Santo António dos Olivais, revelou hoje a autarquia conimbricense.

Está prevista a construção de uma estrutura porticada, que servirá de base de suporte para a instalação de um contentor sanitário e de um ponto de lavagem, ambos de apoio à atividade da feira, além da execução das infraestruturas essenciais ao funcionamento dos novos equipamentos, melhorias nos acessos aos contentores e a construção de uma estrutura de proteção e ocultação das tubagens que alimentam o contentor administrativo.