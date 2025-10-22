diario as beiras
Coimbra

Coimbra: Feira de Velharias no sábado na Praça do Comércio

22 de outubro às 17 h36
DR

A Praça do Comércio é palco, no sábado, da Feira de Velharias de Coimbra, entre as 09:00 e as 19:00, reunindo expositores e colecionadores de antiguidades e artigos de coleção.

“Os visitantes poderão encontrar uma ampla variedade de produtos, como utensílios domésticos e decorativos, peças de latoaria, joalharia, ourivesaria, arte sacra, livros, discos de vinil, selos postais e outras raridades”, explicou a Câmara de Coimbra.

A Feira de Velharias tem mais de três décadas de existência.

Agência Lusa

22 de outubro

Coimbra: Feira de Velharias no sábado na Praça do Comércio

22 de outubro às 17h33

Cendrev e A Escola da Noite estreiam peça teatral “Um Sonho” de Strindberg

22 de outubro às 17h30

Ministro reunirá com autarcas para decidir sobre IP3 entre Mortágua e Coimbra

