A Praça do Comércio é palco, no sábado, da Feira de Velharias de Coimbra, entre as 09:00 e as 19:00, reunindo expositores e colecionadores de antiguidades e artigos de coleção.

“Os visitantes poderão encontrar uma ampla variedade de produtos, como utensílios domésticos e decorativos, peças de latoaria, joalharia, ourivesaria, arte sacra, livros, discos de vinil, selos postais e outras raridades”, explicou a Câmara de Coimbra.

A Feira de Velharias tem mais de três décadas de existência.