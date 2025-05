Coimbra: Feira das IPSS de Santo António dos Olivais dá a conhecer 17 instituições

A 2.ª edição da Feira da IPSS, promovida pela Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, pretende dar a conhecer 17 instituições, numa iniciativa que decorre até à próxima quinta-feira no Largo de Santo António dos Olivais.

O objetivo deste certame é dar conhecer o trabalho que é desenvolvido ao longo do ano, nas diferentes áreas, pelas instituições, bem como ajudar na angariação de fundos para o desenvolvimento das suas atividades.

Participam na feira a ABC e de São Romão, a Associação de Diabéticos da Zona Centro, a Associação Nacional de Apoio ao Idoso, a ANAJOVEM, a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM), a Associação Integrar, a Associação Olhar 21, a Cáritas Diocesana de Coimbra, a Casa de Saúde Rainha Santa Isabel, o CASPAE, o Centro de Acolhimento João Paulo II, o Centro Educativo dos Olivais, a Cruz Vermelha Portuguesa, a Liga dos Pequeninos dos Hospital Pediátrico, a Liga Portuguesa Contra o Cancro, a Obra Social das Franciscanas Missionárias de Mária e a Santa Casa da Misericórdia de Coimbra.

“Fazer um caminho comum com as IPSS”

“Temos todo o gosto em dar a mão a estas instituições e fazer um caminho comum com as IPSS da freguesia. Queremos dar a conhecer o papel insubstituível destas entidades que se dedicam a ajudar o próximo e quem mais precisa”, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS o presidente da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais, Francisco Rodeiro.

