A exposição “Haverá Eleições. 1975: as primeiras eleições livres em Portugal”, que aborda as primeiras eleições livres e com sufrágio universal em Portugal, realizadas a 25 de abril de 1975, abre na quinta-feira no Convento São Francisco, em Coimbra.

Patente ao público até 22 de fevereiro de 2026, com entrada livre, a exposição, realizada no âmbito das Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, é uma iniciativa conjunta da Comissão Comemorativa dos 50 anos 25 de Abril e da Assembleia da República.

Reunindo “um vasto material audiovisual, com fotografias, recortes de imprensa da época e um conjunto de documentos que retratam o período intenso que se viveu antes, durante e após as eleições de 25 de abril de 1975”, a mostra, com curadoria da cineasta Catarina Vasconcelos e do politólogo Pedro Magalhães, oferece “uma experiência imersiva, para dar conta da complexidade e do entusiasmo desse período histórico nacional”, refere, num comunicado, a Câmara de Coimbra.