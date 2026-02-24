Uma equipa de investigação, liderada pela Universidade de Coimbra (UC), está a estudar a viabilidade e a aceitabilidade de um tratamento não invasivo e sem recurso a medicamentos para a depressão na gravidez e no pós-parto em Portugal.

“Este tratamento resulta da combinação da estimulação elétrica transcraniana de baixa intensidade (tDCS) com uma intervenção psicológica, de base cognitivo-comportamental, suportada por uma aplicação móvel”, refere a UC num comunicado enviado hoje à agência Lusa.

A intervenção será disponibilizada pela primeira vez em Portugal na Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra, na Maternidade Bissaya Barreto.

