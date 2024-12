Coimbra: “Estão a ser dados os primeiros passos” para a construção da nova biblioteca da Faculdade de Direito

O Orçamento de Estado 2024 previa uma verba para financiar a Biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. A obra sempre vai avançar?

Sim. A verba consignada foi prontamente disponibilizada e, neste momento, estão a ser dados os primeiros passos administrativos e concursais no sentido de a concretizar nas suas diferentes fases.

Quando tomou posse para o segundo mandato, pediu para que se contratem mais professores de carreira. Esse pedido já foi concretizado?

O reitor e a sua equipa, e toda a administração da Universidade, têm dado toda a atenção a esses e a outros pedidos formulados. Tem havido sensibilidade e colaboração no sentido de garantir a renovação e o fortalecimento do corpo docente e do corpo técnico. Claro que se trata de um processo dinâmico e inacabado, na medida em que a jubilação e a aposentação de uns leva sempre à necessidade de contratação de outros.

A taxa de abandono dos alunos da licenciatura de direito da UC é muito elevada – entre 52 e 58%. A que se deve esta realidade e o que pode a faculdade fazer para inverter esta tendência?

Trata-se de uma realidade complexa. Ela abarca, certamente, aqueles que acabaram por concluir que preferiam outras formações ou que não tinham condições pessoais que lhes permitissem acompanhar a exigência inerente a uma licenciatura na Universidade de Coimbra. Mas, claro, há também que pensar nas dificuldades económicas enfrentadas por muitas famílias que se veem impotentes diante do aumento exponencial do preço alojamento para estudantes, acentuado nos últimos anos por razões que todos conhecemos, e que não se pode resolver sem intervenções concertadas, fácticas e normativas, por parte dos poderes central e local, da Universidade e da sociedade civil. Pela nossa parte, temos procurado criar todas as condições para que os obstáculos enfrentados pelos estudantes não os impeçam de concluir com sucesso a sua formação.

