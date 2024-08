Coimbra: Escultura cedida à câmara em 2022 foi agora comprada

A escultura “Árvore dos Amores”, do escultor Aureliano Aguiar, que está colocada no Terreiro da Erva, foi adquirida por 20 mil euros pelo município de Coimbra.

Em 2022, segundo a notícia do DIÁRIO AS BEIRAS de 15 de fevereiro desse ano, a estátua foi cedida gratuitamente à Câmara Municipal de Coimbra pelo artista, tendo a autarquia apenas assumido os custos de colocação, mas, passados dois anos, o município adquiriu a obra de arte.

O executivo municipal esclareceu na altura que estátua estaria em Coimbra “enquanto houvesse entendimento do artista e da autarquia”.

Segundo o contrato publicado no Portal Base no passado dia 19 de agosto, a escultura foi adquirida e o seu prazo de entrega teria que ocorrer “obrigatoriamente até dia 30 de agosto”, algo que já foi garantido, visto que a peça está colocada no espaço da Baixa de Coimbra desde fevereiro de 2022.

“Momento para uma decisão definitiva”

Em resposta ao DIÁRIO AS BEIRAS, a autarquia frisa que “se verificou a perfeita integração” da obra no local, tendo sido “aceite, respeitada e admirada pelas pessoas”.

Sendo assim, o executivo municipal defende que este era “momento” para a aquisição da obra. A câmara pretende mesmo construir “um pedestal/branco que dê mais destaque e que permita às pessoas sentarem-se à sobra da árvore”.

A autarquia liderada por José Manuel Silva justifica ainda a compra da peça de arte com o objetivo de dar novas dinâmicas aquela zona da Baixa de Coimbra.

