Coimbra: Escola Eugénio de Castro vai entrar em obras nas férias da Páscoa

Vai ser necessário esperar, pelo menos, dois meses e meio para o início das obras e, depois, mais ano e meio, para que esteja concluída a reabilitação total da Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos Eugénio de Castro, localizada na Solum, Coimbra.

Trata-se da escola de Coimbra do 2.º e 3.º ciclos de estudos com piores instalações – construída há 53 anos – o que terá motivado uma aceleração do processo de obras no último ano, até para compensar o constante adiamento que, segundo o diretor, António Couceiro, “era uma situação que já se arrastava desde 2009, quando assumi o cargo”.

Desejo do diretor realizado

O docente, que vai deixar funções em 2025, confessou ao DIÁRIO AS BEIRAS que “as obras são um desejo de todos, já com muitos anos, e um objetivo que eu tinha como diretor. Vou conseguir ver o início da empreitada ainda antes de sair”, registou, satisfeito, poucos meses antes de atingir o limite de tempo no cargo.

