Marco Pereira tomou ontem posse como o novo diretor da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação (FPCEUC) e revelou que a instituição “está a mudar” devido ao “acelerado processo de envelhecimento do corpo docente e do número de aposentações”.

“O capital humano constitui o ativo mais valioso de qualquer instituição de ensino superior, e a FPCEUC está a mudar. Já mudou nos últimos seis meses com a contratação de 13 novos docentes e uma investigadora. Nos próximos 2/4 anos prevê-se que se acentue (…) e a mudança será profunda, sobretudo para a nossa dimensão”, disse Marco Pereira.

A cerimónia de tomada de posse decorreu ontem na Sala do Senado da Universidade de Coimbra (UC) e contou com a presença do reitor da UC, Amílcar Falcão, e várias dezenas de docentes e convidados.

