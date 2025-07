Coimbra: Envelhecimento do corpo docente preocupa novo diretor da FDUC

O novo diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (FDUC), Pedro Costa Gonçalves, mostrou-se ontem preocupado com o envelhecimento do corpo docente da faculdade.

“É urgente rejuvenescer o corpo docente da FDUC”, afirmou Pedro Costa Gonçalves, durante a intervenção na sua tomada de posse como diretor da FDUC, que decorreu na Sala do Senado, na Universidade de Coimbra (UC).

A burocracia é outro dos problemas pretende combater. Quer também abrir e levar a faculdade para todo o mundo, especialmente para os países de língua portuguesa.

O responsável assumiu como prioridades para o mandato incentivar a dedicação dos professores, o comprometimento dos funcionários e corpo técnico, manter a herança e legado da FDUC, modernizar e tornar mais eficiente o funcionamento da instituição.

