Coimbra: Engenharia Informática assinalou 30 anos de ensino e investigação na UC

Com três licenciaturas e sete mestrados, dois deles no novo campus da Universidade de Coimbra UC) na Figueira da Foz, bem como vários cursos não conferentes de grau, o Departamento de Engenharia Informática (DEI)da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCTUC) é um dos mais dinâmicos da UC.

Este estatuto ficou bem patente nas comemorações, de ontem à tarde, dos 30 anos do DEI. O diretor, Jorge Henriques, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS que é uma área que exige uma permanente atualização profissional dos docentes, face à evolução tecnológica, onde pontifica a Inteligência Artificial.

325 novos alunos por ano

Desde que foi criado, há 30 anos – apenas com o curso de Engenharia Informática e recebendo 15 alunos no primeiro ano – este departamento evoluiu agora para 325 novos alunos por ano e mais duas licenciaturas: Engenharia e Ciência de Dados e Design Multimedia. Jorge Henriques estima que seja o maior departamento dos 11 que existem na FCTUC, talvez a par com o Departamento das Ciência da Vida.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 21/01/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS