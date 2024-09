O presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, no ponto antes da ordem do dia, afirmou ontem que “atualmente, Coimbra é o 9.º município mais transparente de Portugal”, segundo o Dynamic Transparency Index.

Está é uma plataforma colaborativa administrada pela Dyntra ivzw, uma organização internacional sem fins lucrativos com sede em Bruxelas que tem como objetivos corporizar o movimento social para a transparência dinâmica e o governo aberto, desenvolvendo índices para medir a informação pública de governos, administrações públicas, partidos políticos, governantes eleitos e os diferentes atores sociais.

“Coimbra passou do lugar 196 (2021) para o 9.º lugar nacional. É um salto de gigante, uma diferença da noite para o dia, que traduz a cultura de transparência por parte do atual executivo camarário da Coligação Juntos Somos Coimbra”, disse o autarca.

Segundo o autarca, “entre as antigas capitais de distrito, Coimbra é a 4.ª mais transparente e entre as 50 maiores cidades é a 6.ª”.

Neste sentido, o Município de Coimbra foi convidado para dinamizar uma das mesas de partilha de experiências, que terá como finalidade refletir sobre a transparência municipal e o modo de comunicação com as partes interessadas, no 2.º Encontro da Rede Intermunicipal para a Transparência e Prevenção da Corrupção.

