Coimbra: Doentes internados no IPO podem convidar um familiar para a consoada

Os doentes que permanecerem internados na noite de Natal vão poder convidar um amigo ou familiar para passar a consoada no IPO. A medida não é nova – aconteceu, pela primeira vez no ano passado –, e pretende “transmitir uma mensagem de apoio e esperança aos doentes”, afirma Margarida Ornelas, presidente do conselho de administração do IPO de Coimbra.

É, aliás, com esse propósito que o instituto está a promover, ao longo desta semana, várias atividades que decorrem sob o tema “Envolver”.

A iniciativa começou na noite de segunda-feira com uma atuação dos Dixies Gringos Jazz Band, que levaram música e alegria os corredores do instituto.

Ontem, os internamentos do IPO de Coimbra ganharam um brilho especial com a presença de José Craveiro, que encantou todos com as suas “Estórias”.

