Coimbra: Doentes do IPO podem receber visitas que quiserem por dia

Os doentes internados no Instituto Português de Oncologia (IPO) de Coimbra passam a poder receber os visitantes que quiserem por dia, deixando de haver um limite máximo.

Na atualização das regras de visitas, o IPO de Coimbra frisa que todos os doentes internados podem receber “uma visita de cada vez”.

No serviço de cuidados paliativos são permitidas duas visitas em simultâneo. Além disso, existe ainda a pessoa de referência que, além de poder visitar o doente internado, pode também pernoitar na unidade de saúde.

Já nos internamentos de especialidades cirúrgicas 1,2 e 3 é permitida “uma visita no dia da cirurgia, antes ou após o procedimento, com duração de 30 minutos”. Já os doentes em isolamento podem receber duas visitas por dia, devendo ser cumpridas “todas as medidas de segurança recomendadas”.

Em situações de fim de dia ou circunstâncias clinicamente relevantes, é a equipa clínica que define a periodicidade e duração das visitas, de acordo com a situação individual do doente.

Os doentes podem receber visitas das 14H00 às 20H00.

Pode ler a notícia completa na edição impressas do dia 02/04/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS