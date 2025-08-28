diario as beiras
Coimbra: Disparam as candidaturas de estudantes para viverem com idosos

28 de agosto às 10 h03
Os altos preços das rendas de quartos para estudantes em Coimbra está na origem do aumento do número de alunos que se candidatam ao programa “Abraço de Gerações” para partilha de casa com idosos que vivem sozinhos. Estes procuram companhia, retribuindo com a disponibilidade de aposentos das suas casas.

É um programa intergeracional promovido pela ACERSI-Associação das Cozinhas Económicas Rainha Santa Isabel que está a funcionar desde 2022, mas que este ano já contabiliza 68 alunos candidatos ((61 portugueses, quatro brasileiros, dois moçambicanos e um chinês, entre os 17 e os 22 anos de idade, entre junho e agosto), mas só duas idosas estão recetivas a albergar jovens.

Teresa Sousa, diretora técnica do “Abraço de Gerações”, reconhece que “nunca se consegue um equilíbrio entre a procura e a oferta”, sublinhando que “a integração só acontece após a análise do perfil e uma reunião entre as partes, garantindo confiança e vontade mútua, em que se contratualiza o compromisso”.

