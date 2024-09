Coimbra: Diocese organiza ciclo cultural na cidade aberto a crentes e não crentes

Coimbra passa a contar, a partir de agora, com o Secretariado Diocesano da Pastoral da Cultura (SDPC), ou seja, uma estrutura local da igreja católica vocacionada para a Cultura, a exemplo do que existe a nível nacional e de que o atual cardeal Tolentino de Mendonça foi o primeiro diretor.

A primeira grande iniciativa do Secretariado da Pastoral da Cultura de Coimbra é a organização de um ciclo de iniciativas, com visitas ao património e a diversos tipos de arte, que terão lugar com uma periodicidade mensal, de 4 de outubro a 11 de julho.

Entre o património e as artes criativas

A coordenadora do grupo, Cristina Robalo Cordeiro – professora catedrática da Universidade de Coimbra (UC) –, disse ontem que as iniciativas propostas fazem a ponte entre “o património histórico e o fulgor da criatividade do quotidiano”, com o objetivo de “convocar o maior número de pessoas para uma viagem em conjunto”.

O padre Nuno Santos, reitor do Seminário de Coimbra e também elemento da Pastoral da Cultura, explicou que “nesta casa e nas iniciativas promovidas pelo SDPC há espaço para o diálogo entre crentes e não crentes, entre a fé e a razão, entre a cultura erudita e outras expressões culturais”.

