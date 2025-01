Coimbra: Diocese inicia Ano Santo da esperança

As dioceses católicas de Portugal começaram ontem a celebrar o Jubileu 2025, centrado na temática da esperança.

Na Bula ‘Spes non confundit’ (A esperança não desilude), de Proclamação do Jubileu 2025, o Papa determinou que a 29 de dezembro, em todas as catedrais, os bispos diocesanos celebrassem a missa como abertura solene do ano jubilar, segundo o ritual preparado para esta celebração.

Na Diocese de Coimbra, o rito de abertura começou com uma “reunião da assembleia” às 14H30, no jardim do Seminário Maior. Seguiu-se uma peregrinação em direção à Igreja da Sé Nova, onde foi celebrada a “missa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José”.

Para o bispo de Coimbra, o Ano Santo Jubilar, que vai decorrer ao longo de todo o ano de 2025, “será tempo de perdão e tempo de misericórdia”. “Um tempo para nos fazer recomeçar, porventura, daqueles caminhos que tenhamos percorrido menos adequados e para recebermos a graça do Senhor Nosso Deus”, afirmou.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do di a 30/12/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS