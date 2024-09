Coimbra: Dinheiro da Europa vai ajudar a diversificar destinos turísticos

A região de Coimbra está a preparar-se para ser um destino turístico capaz de receber dois milhões de pessoas/ano, mas prevenindo que esses fluxos tenham o menor impacto possível no território.

Esse objetivo atinge-se, desde logo, combatendo a sazonalidade, ou seja a concentração de turistas nos meses de verão, mas também diversificando os pontos de atração turística, através de diferentes roteiros pelos 19 concelhos da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC).

Agora, a CIM-RC juntou-se a outras regiões da União Europeia – de países como França e Espanha, mas também mais longínquos, como Polónia e Estónia, e dois que estão em processo de adesão à UE (Albânia e Sérvia) – para desenvolverem trabalho conjunto em sustentabilidade turística. Para isso beneficiam de um financiamento de dois milhões de euros – programa Interreg Europe (cooperação entre regiões) – para um período de quatro anos.

O projeto foi ontem apresentado na Universidade de Coimbra, instituição que colabora nos estudos, até pela experiência adquirida como destino mais visitado por turistas no território da CIM-RC, muito por causa da capacidade de atração da Biblioteca Joanina, que o vice-reitor Delfim Leão confessou estar “no limite” das 500 mil vistas anuais.

Emílio Torrão, presidente da CIM–RC, destacou que a instituição que dirige é “líder do projeto” que envolve outras nove regiões da Europa, acrescentando estar “preocupado com a monitorização e avaliação dos impactos do turismo nos locais”.

Esta já não é a primeira vez que a CIM-RC se candidata a projetos de financiamento europeu para o turismo: em 2020 tinha avançado com a candidatura à “Promoção Integrada dos Produtos Turísticos da Região de Coimbra”, na altura com um investimento elegível de 1,5 milhões de euros.

Nessa altura criaram-se “produtos turísticos âncora”, como a gastronomia, marcos históricos, castelos e muralhas medievais, mas também novos produtos como “The Surf Spot” e “Dark Sky Aldeias do Xisto”, bem como a plataforma em desenvolvimento “visitregiaodecoimbra.pt”.

