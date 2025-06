Coimbra: Detido por agredir agente da PSP

Um homem, de 47 anos, foi detido pela PSP de Coimbra, na passada sexta-feira, dia 30 de maio, por agredir um polícia e proferir injúrias aos agentes.

Em nota enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, a PSP indica que “ a detenção aconteceu, em São Martinho do Bispo, depois de o suspeito ter agredido com um murro um dos dois elementos da PSP que se deslocaram ao local, na sequência de uma denúncia sobre a presença de um indivíduo embriagado no interior de uma instituição”.

Além da agressão física, o homem injuriou e ameaçou ambos os polícias.

