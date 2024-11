Coimbra destaca proximidade dos cuidados de saúde na abertura de nova unidade

O presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, salientou hoje a importância de aproximar os cuidados de saúde primários das pessoas para facilitar o acesso aos serviços e melhorar a qualidade de atendimento.

O autarca, que falava na inauguração da extensão de saúde de Taveiro, na dependência da Unidade de Saúde Familiar Manuel da Cunha (São Martinho do Bispo), reiterou que o “sentido de proximidade é muito importante no serviço às populações, sobretudo nas mais necessitadas e envelhecidas”.

“Infelizmente, assistimos no país a uma excessiva concentração das respostas em saúde também nos cuidados de saúde primários, afastando os recursos das populações e criando problemas às pessoas com mais dificuldade de deslocação”, disse.

O município de Coimbra inaugurou hoje a nova extensão de saúde de Taveiro, a cerca de 10 quilómetros da cidade, que resulta da requalificação da antiga Casa da Criança, num investimento de 756 mil euros, e que vai servir 5.000 utentes da União de Freguesias de Taveiro, Ameal e Arzila.

“Este movimento que estamos agora a fazer, de aproximação às populações, é extremamente importante e relevante para as servir melhor e criar menos dificuldade de deslocação, sabendo nós que prevenir os problemas ambientais é também reduzir as deslocações”, sublinhou o presidente da Câmara de Coimbra.

Segundo José Manuel Silva, esta melhoria e proximidade no acesso aos cuidados de saúde primários contribui também “para um melhor Serviço Nacional de Saúde (SNS), que enfrenta tantos constrangimentos e dificuldades, que têm de ser resolvidas”.

“Temos todos de continuar a trabalhar para preservar o SNS e não o transformar em algo diferente”, sublinhou o presidente da Câmara de Coimbra, salientando que ir ao encontro das pessoas faz parte da “estratégia e vontade do atual executivo”.

O presidente da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra destacou a “excecional colaboração” da Câmara na área da saúde desde a transferência de competências para os municípios, que permitiu já, por exemplo, acelerar a abertura do novo Centro de Saúde na Avenida Fernão Magalhães, no centro da cidade.

Segundo Alexandre Lourenço, as novas instalações da extensão de saúde de Taveiro vão permitir um atendimento com melhores condições aos utentes e às três equipas médicas, além de melhorar as condições de trabalho.

A unidade entra em funcionamento na sexta-feira.